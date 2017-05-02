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  3. 02 Mayıs 2017 11:20

400 yıllık mezar taşlarında kurşun izleri

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde bulunan 400 yıllık mezar taşlarının üzerinde, Rus işgali sırasında Ermenilerin attığı mermilerin izleri duruyor.

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