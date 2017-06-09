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JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDE ARAÇ PATLADI
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  3. 09 Haziran 2017 12:15

400 yıllık tarihi Su Dolabı yeniden canlanıyor

Kocaeli’nin Gebze İlçesinde bulunan 400 yıllık tarihi Su Dolabı yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte yeniden canlanacak.

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Şehit pilot üsteğmenin eşi: Yine olsa yine onunla evlenirdim
Şehit pilot üsteğmenin eşi: Yine olsa yine onunla evlenirdim
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Dördüzlerin karne sevinci
Dördüzlerin karne sevinci
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Önce kızını sonra böbreğini verdi
Önce kızını sonra böbreğini verdi
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Tuğçenin katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tuğçenin katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Kanserleri araştırırken kansere yakalandı
Kanserleri araştırırken kansere yakalandı
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PKKlılar jandarma karakoluna saldırdı
PKKlılar jandarma karakoluna saldırdı