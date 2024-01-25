Anasayfa Video Galeriler Gündem 41 ilde büyük operasyon: 201 gözaltı var! 41 ilde büyük operasyon: 201 gözaltı var! 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 11:30 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen operasyonda 201 kişinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b21c3ae9412921a8085f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bir aday daha Eğlence mekanına kurşun yağmuru Survivor Sema'nın pavyon dansı olay oldu