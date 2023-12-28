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41 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var

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Suça ve suçlulara karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren emniyet birimleri bugün de 41 ilde düzenlediği operasyonlarda 418 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

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