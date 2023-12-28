Anasayfa Video Galeriler Gündem 41 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var 41 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 08:45 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:45 Suça ve suçlulara karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren emniyet birimleri bugün de 41 ilde düzenlediği operasyonlarda 418 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d0b877beab97aa00d9d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BBC'den İsrail sansürü: Apar topar yayını kestiler Belediyeden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki.. DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu!