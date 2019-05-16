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  3. 16 Mayıs 2019 16:55

41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya’da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla havalanan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde uçağın yere temas ettikten...

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