41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
16 Mayıs 2019 16:55
41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya’da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla havalanan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde uçağın yere temas ettikten...