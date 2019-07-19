41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
19 Temmuz 2019 16:35
41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Denizli’de 41 yaşındaki kadını öldürmekten dolayı gözaltına alınan katil zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahsın cinayeti ‘çekiç’ ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, Uşak’ın Karahallı ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Hasine Şanlı (41), arkadaşları tarafından oturduğu evde ölü bulundu....