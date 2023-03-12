Anasayfa Video Galeriler Gündem 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü 12 Mart 2023 Pazar Saat: 22:30 Güncelleme: 12 Mart 2023 Pazar 22:30 Macaristan’da M1 otoyolunun Herceghalom mevkiinde 42 aracın karıştığı korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640e285123a4a516081d2993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu Depremde 89 cana mezar olan iş merkezinin çökme anı ortaya çıktı CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir'' Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi Bu da EYT mevlidi... EYT'liler mevlit okuttu Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler