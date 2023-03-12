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  4. 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

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Macaristan’da M1 otoyolunun Herceghalom mevkiinde 42 aracın karıştığı korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı.

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