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  3. 13 Haziran 2017 19:15

42 bin Suriyeli Türkiyeden ülkesine döndü

Ramazan ayında Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin sayısı 42 bin 406’ya ulaştı.

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