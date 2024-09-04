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  4. 42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı

42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonda 227 kişinin yakalandığını açıkladı.

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