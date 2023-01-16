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  4. 42 madencinin hayatını kaybettiği faciada ses kaydı ortaya çıktı

42 madencinin hayatını kaybettiği faciada ses kaydı ortaya çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin ses kaydını paylaştı.

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