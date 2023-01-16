Anasayfa Video Galeriler Gündem 42 madencinin hayatını kaybettiği faciada ses kaydı ortaya çıktı 42 madencinin hayatını kaybettiği faciada ses kaydı ortaya çıktı 16 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 11:45 CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin ses kaydını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c50eabf34e56164e67c413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eli sopalı ve bıçaklı trafik magandaları kamerada Türkiye'nin ''Eskimoları'' balık ağlarını toplamaya başladı Günün kahreden sorusu: 2 fotoğraf arasındaki farkı bulun! Markette ''kart bakiyesi'' meydan savaşı! Yine Esenyurt, yine olay! İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü!