42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı

Antalya Valiliği, mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni T. hakkında soruşturma başlattı.

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