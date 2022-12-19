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42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı

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Antalya Valiliği, mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni T. hakkında soruşturma başlattı.

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