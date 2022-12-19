Anasayfa Video Galeriler Gündem 42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı 42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:50 Antalya Valiliği, mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni T. hakkında soruşturma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a041f1a208851a9f24f7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı antalya-ahsap_heykellerin_en_buyugu_4_metre_en_kucugu_5_santim Oğlunu öldürüp, cesedi valize sığdıramayınca oraya atmış Bankacılığı bıraktı, hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu Direksiyon başında kalp krizinin belirtileri belli oldu Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı -25 derecede vatan nöbetindeki Mehmetçik böyle görüntülendi İstanbul'da müşteri seçen taksici kamerada