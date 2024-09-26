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  4. 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı

4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı

Kayseri'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıl önce çıkan yangında yok olan sarayın 20'ye yakın odası çıkarıldı.

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