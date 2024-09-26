Anasayfa Video Galeriler Gündem 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 15:46 Kayseri'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıl önce çıkan yangında yok olan sarayın 20'ye yakın odası çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5578facaffc5774069313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' İzmir'de orman yangını Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?