4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı

Kayseri'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıl önce çıkan yangında yok olan sarayın 20'ye yakın odası çıkarıldı.

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