Anasayfa Video Galeriler Gündem 43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var! 43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var! 09 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:30 Güncelleme: 09 Temmuz 2023 Pazar 22:30 Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğuna yağış da eklenince yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Çok sayıda yaralı var. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ab0ad1820c73305f02c183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Şimşek'e canlı yayında olay tepki: ''Ben salak mıyım ?'' Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü! Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz