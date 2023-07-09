43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğuna yağış da eklenince yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Çok sayıda yaralı var.

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