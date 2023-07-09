  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!

43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!

Güncelleme:

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğuna yağış da eklenince yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Çok sayıda yaralı var.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Şimşek'e canlı yayında olay tepki: ''Ben salak mıyım ?''
Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti
TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan!
Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı
Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var
Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü!
Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı
Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz