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43 ilin geçiş güzergahında trafik durdu

Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin 43 ilinin kesişim noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik kilitlendi.

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