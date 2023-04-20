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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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