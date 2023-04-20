Anasayfa Video Galeriler Gündem 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 07:30 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 07:30 Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6440bfdf9e4c604e3e0ed837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz'' Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama Bodrum'da yine beyaz kum skandalı Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu Vizontele filmi gibi... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı