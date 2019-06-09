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  3. 09 Haziran 2019 18:35

43 ilin geçiş noktasındaki son durum havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin bağlantı noktasındaki araç trafiğinin son durumu havadan ‘drone’ ile görüntülendi. ‘Kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de araç akışı normal olarak devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar büyük şehirlere geri dönmek için Cuma gününden itibaren yollara akın etti. Bu sabah saatlerinden itibaren doğudan batı...

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