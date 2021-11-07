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43. İstanbul Maratonu'nda ''2023'' detayı; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu yan yana

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 43. İstanbul Maratonu'na birlikte katıldı.

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