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44 ilde 1 tonluk uyuşturucu operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını belirterek, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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