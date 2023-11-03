Anasayfa Video Galeriler Gündem 44 ilde 1 tonluk uyuşturucu operasyonu 44 ilde 1 tonluk uyuşturucu operasyonu 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 09:45 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 09:45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını belirterek, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654497044948325a530836b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmam Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef aldı! Şeyma Subaşı alay konusu oldu: Çamaşır makinesiyle ilk tanışma! CHP'de 55 il başkanı tarafını belli etti Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti