Anasayfa Video Galeriler Gündem 4,5 ayda 10'uncu! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı 4,5 ayda 10'uncu! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı 'canlı bomba', Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62821d42e5fe510e664e5163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı Optimar Araştırma, son anketini canlı yayında açıkladı İstanbul'da kundakçı terörü! Otomobili kundaklayıp, yanmasını böyle bekledi! Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti