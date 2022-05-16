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  4. 4,5 ayda 10'uncu! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı

4,5 ayda 10'uncu! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı 'canlı bomba', Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

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