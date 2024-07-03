Anasayfa Video Galeriler Gündem 45 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var 45 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var 03 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 09:21 Güncelleme: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 45 ilde düzenlenen operasyonda 320 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6684eded06adf7cb8c049fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı CHP belediyelerden tüm emekliler için Emekli Kart müjdesi Gaziantep’te milyonluk film gibi soygun Akaryakıt tankerleri çarpıştı; ortalık cehenneme döndü İçerisinde 4 kişinin bulunduğu araç alev topuna döndü Kuşadası'ndaki plajda laf atma kavgası: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Eski belediye başkanı sokak ortasında öldürüldü Öldüren ayin: Tam 116 kişi can verdi