Anasayfa Video Galeriler Gündem 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 12:30 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 12:30 Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654760b104ff5748e56b41d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu