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45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

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Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı.

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