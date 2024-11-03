Anasayfa Video Galeriler Gündem 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 11:56 Güncelleme: 03 Kasım 2024 Pazar 11:56 Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu 46. İstanbul Maratonu’nu kazananlar belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67273aaba92a7804c3002973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Motokuryeye ''siparişi geç getirdin'' dayağı Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı FETÖ firarisi eski komiser gizli bölmede yakalandı İstanbul'da feci kaza: 1 polis şehit oldu Hatay'da evlere sıçrayan orman yangını kontrol altında Malatya'da gece yarısı korkutan deprem