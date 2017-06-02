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  3. 02 Haziran 2017 12:15

49 lira için 15 saat çalışıyorlar

Çukurova'da yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden tarlalarda çalışan tarım işçileri, 49 lira kazanabilmek için günde 15-16 saat emek harcadıklarını, hiçbir sosyal güvencelerinin olmadığını söyledi.

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