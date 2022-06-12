Anasayfa Video Galeriler Gündem 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 13:30 İtalya'da 4'ü Eczacıbaşı çalışanı 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a5c06164b77457c65ce723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet! Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni birilerini rahatsız etti Üniversiteden ünlü DJ'ye ''sen misin 100 bin üniversiteliye İzmir Marşı okutan'' cezası