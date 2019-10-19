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  3. 19 Ekim 2019 12:40

5 bin 714 servis aracına ceza yağdı

İstanbul Valiliği, 9 Eylül'den bu yana polis ve jandarma ekiplerinin 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 araca 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

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