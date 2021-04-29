5 bin personelle dev operasyon!

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı Şırnak ve Hakkari’de 5 bin 280 personelin katıldığı Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı.

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