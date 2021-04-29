Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 bin personelle dev operasyon! 5 bin personelle dev operasyon! 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:36 Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı Şırnak ve Hakkari’de 5 bin 280 personelin katıldığı Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608a8c1447bb6e4b8408618b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya meydan okudu! .Bir ülke tükenmenin eşiğinde Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi! Ankara'da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi Bolu Dağı Tüneli'nde trafik durdu! Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi 5 bin personelle dev operasyon! Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu