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  4. 5 gün önce evi ateşe vermişti; bu sefer patlatmaya kalktı!

5 gün önce evi ateşe vermişti; bu sefer patlatmaya kalktı!

Bursa'da, 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek, tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı.

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