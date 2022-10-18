5 gün önce evi ateşe vermişti; bu sefer patlatmaya kalktı!

Bursa'da, 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek, tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634e502ea1855f5b434ccfeb" allowfullscreen></iframe>