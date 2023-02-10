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  4. 5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum

5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum

Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 5 gündür enkaz altında. Ailesi kurtarılmasını beklerken Duymaz'ın eski videosu izleyenleri hüzne boğdu.

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