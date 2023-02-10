Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum 5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:35 Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 5 gündür enkaz altında. Ailesi kurtarılmasını beklerken Duymaz'ın eski videosu izleyenleri hüzne boğdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e601cec3b1475de229d3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi Türkiye'yi ağlatan görüntü: Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti Adıyaman'da deprem kurbanları için toplu mezar kazıldı Yağmacıları tek tek sıraya dizdiler: Saklanmayın, siz vatan hainisiniz! 101'inci saatte enkazdan mucize çıktı! Depremzede askerlerin yardımını ''bu çok'' diyerek almadı Depremzede dahi canlı yayında bunu söylemek zorunda kaldı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: ''Artık uzatmaları oynuyoruz!''