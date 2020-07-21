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  3. 21 Temmuz 2020 11:05

5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

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