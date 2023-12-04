Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:55 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656da2265fec530d710dbe63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü