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5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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