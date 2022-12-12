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  4. 5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var

5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C ile ilişkili 22 zanlı yakalandı. 

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