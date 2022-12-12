Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var 5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:05 İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C ile ilişkili 22 zanlı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6396d2bd6b042234ab700cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik'i karşılarında gören teröristler böyle teslim oldu Ümit Özdağ'ın paylaştığı kısa film olay oldu İstanbul'da otel yangını! 60 kişi tahliye edildi İstanbul'da korkunç kaza! İETT otobüsü ters yola daldı; 14 yaralı var! Bakan Soylu Meclis'te yuhalandı; bu fotoğrafları kürsüye attılar! Meclis'te AK Partililerin hakaretine aynı hakaretle yanıt verdi İstanbul'da polis kurşunu can aldı! 2 polis gözaltında Antalya kabusa uyandı; okullar tatil edildi! Bakan Varank rest çekti, CHP'li özel bombayı patlattı