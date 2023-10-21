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  4. 5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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