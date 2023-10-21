Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 09:10 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:10 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65336b4c7cf55e4ddd3148b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas'ın serbest bıraktığı anne kızdan ilk görüntüler Hamas'ın serbest bıraktığı anne kızdan ilk görüntüler Liselilerin kavgası kan dondurdu! Defalarca tekmeleyip bıçakladılar Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA ilk kez havalandı Esnaftan ''100 TL getir, 110 TL al'' kampanyası Özdağ'dan yeni bir Ergenekon davası uyarısı İstanbul'da korkunç saldırı! Bir kadın kurşun yağmuruna tutuldu Depremzede genç kadın 8,5 aydır bir mucizeyi bekliyor İstanbul'da akıl almaz kavga: Fotoğrafını çekip çekip dövdü