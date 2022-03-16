  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı

5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı

Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı!
Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile
İETT otobüsüne kurşun yağdırdı!
İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü
Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti
Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı
Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı
''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması
Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı