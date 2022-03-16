Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:50 Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231b2e97555733a404d2097" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı! Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile İETT otobüsüne kurşun yağdırdı! İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı ''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı