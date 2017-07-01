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  3. 01 Temmuz 2017 15:15

5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında kanalizasyon çalışması yapan bir kişi çöken toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Bıçaklarla hastaneyi bastılar
Bıçaklarla hastaneyi bastılar
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Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
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Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Eşini döve döve, dışkı yedirdi