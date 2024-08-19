Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü 5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 15:46 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan 5 katlı binada tüp kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c33eb58abfc509910b3953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Özgür Özel'den sürpriz görüşme Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Dilan Polat için tahliye kararı İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada