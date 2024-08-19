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  4. 5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü

5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan 5 katlı binada tüp kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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