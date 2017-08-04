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  3. 04 Ağustos 2017 20:45

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bursa’da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Video Galeri
Yolcuların bu çabası hayat kurtardı!
Yolcuların bu çabası hayat kurtardı!
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Elazığda yük treni devrildi: 2 ölü
Elazığda yük treni devrildi: 2 ölü
Video Galeri
Şişlideki cinayetin arkasından iş ortağı çıktı
Şişlideki cinayetin arkasından iş ortağı çıktı
Video Galeri
Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekilmek için yarıştı
Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekilmek için yarıştı
Video Galeri
Üç tabut, dört cenaze
Üç tabut, dört cenaze
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Gelin arabasının önüne yattı, ölümden döndü
Gelin arabasının önüne yattı, ölümden döndü
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