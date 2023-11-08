Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 katlı bu binayı titreşim yıktı 5 katlı bu binayı titreşim yıktı 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 10:40 Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b3b73fa3c146d1147b3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı! İstanbul'da büyük yangın İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da fast-food restoranına balyozla saldırdı Bakan Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı bahis çetesine Sibergöz baskını Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken '''Tayyip Bey'' iddiası Türkiye'nin binlerce yıllık ''gelin odaları'' ziyarete açılıyor Restoranda hesap ödemeyen kaymakama soruşturma Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! AK Partili Çelik basın toplantısını terk etti: ''Ara vermemiz lazım''