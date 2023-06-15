Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 katlı tur teknesi görenleri şaşkına çevirdi 5 katlı tur teknesi görenleri şaşkına çevirdi 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 16:20 Güncelleme: 15 Haziran 2023 Perşembe 16:20 Antalya'da suya indirilen 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırttı. 200 milyon liraya mal olan tekne, aynı anda 1.163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648b101703747977957b2703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın Deprem bölgesinden acı manzara Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı