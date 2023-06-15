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  4. 5 katlı tur teknesi görenleri şaşkına çevirdi

5 katlı tur teknesi görenleri şaşkına çevirdi

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Antalya'da suya indirilen 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırttı. 200 milyon liraya mal olan tekne, aynı anda 1.163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.

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