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  3. 18 Nisan 2017 10:20

5 kişilik ailenin arasına daldı!

Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ailenin arasına daldı.

Video Galeri
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Video Galeri
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
Video Galeri
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı