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  3. 16 Şubat 2021 15:05

5 litrelik ayçiçek yağını çocuğuna çaldırdı

Afyonkarahisar’da bir apartmanın önünden anne ve babasıyla geçen bir çocuğun 5 litrelik ayçiçek yağını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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