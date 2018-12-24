5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi: 16 gözaltı
24 Aralık 2018 12:40
5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi: 16 gözaltı
İstanbul’da 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasındaki 18 ilçede, 61 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının yaşanması ve şikayetlerin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, yaklaşık 3 ay içerisinde...