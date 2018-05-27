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  3. 27 Mayıs 2018 13:33

5 Monaco'lu 55 çocuğa karşı !

Fransa takımlarından Monaco'lu 5 futbolcu, bir proje kapsamında 55 çocuğa karşı futbol maçı yaptı.

Bilgin Pro
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