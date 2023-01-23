Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu 5 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 12:50 Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa çıkarılan 5 örgüt üyesi ikna yoluyla teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ce5869b995cc320661b327" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ters yön magandası kamerada! Çevreyolunu birbirine kattı 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran bakıcı işkencesi Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için geri sayım Erdoğan'ın omzuna başını koyup gözyaşı döktü Rus kadın savaş muhabiri canlı yayında vuruldu Erdoğan'la test sürüşüne katılan Tansu Çiller'den dikkat çeken soru Beyonce'ye sansür! O şarkıları söyletmediler TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı