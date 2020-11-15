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  3. 15 Kasım 2020 22:30

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

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