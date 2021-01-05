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  3. 05 Ocak 2021 13:45

5 teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada

Şırnak'ta başarıyla devam eden Yıldırım-1 Cudi operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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