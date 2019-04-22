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  3. 22 Nisan 2019 17:00

5 yaşındaki Cemrenur, İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarına boğuldu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir program düzenledi. Etkinlikte İstiklal Marşı’nın 10 kıt’asını ezbere okuyan 5 yaşındaki Cemrenur Çalı gözyaşlarına hakim olamadı. Çalı’nın bu görüntüsü katılımcıları da duygulandırdı. ADEM’de kurs gören kadınlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle...

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