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  3. 07 Temmuz 2017 21:15

5 yaşındaki çocuğun babası tarafından dövüldüğü iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun yüzünde ve bacaklarında oluşan morluklar nedeniyle şiddet gördüğü gerekçesiyle anne ve babası gözaltına alındı.

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Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
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Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
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Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
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Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı
Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı
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Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı
Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı
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İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı