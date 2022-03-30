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  4. 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde dehşet saçtı

5 yaşındaki çocuğun gözü önünde dehşet saçtı

İstanbul Avcılar'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde silahla vurdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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