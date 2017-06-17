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  3. 17 Haziran 2017 08:15

5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı

İzmir Dikili ilçesinde, babası tarafından cipte uyurken bıraktığı Mehmet ile ilgili 5 gün sonra arama çalışmalarını sona erdiren jandarma ekipleri esrarengiz bir olayı ortaya çıkardı.

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