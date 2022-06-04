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  4. 5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada

5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada

Adıyaman'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Meryem, geri manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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