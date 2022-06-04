Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada 5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada 04 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 13:45 Adıyaman'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Meryem, geri manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629b37d30142e926db0115b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Zeyrek'ten bomba erken seçim iddiası Tam bir servet! Gramı 15, kilosu 15 bin TL'den satılıyor İstanbul'da 60 bin liralık şipşak hırsızlık kamerada Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi Adliyede sahte MİT'çi vurgunu! 15 yıl hapsi isteniyor Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar! 38 ilde ''Miras'' operasyonu: 17 tutuklama